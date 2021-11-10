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Бывших сотрудников администрации Трампа уличили в злоупотреблении полномочиями

Бывших сотрудников администрации Трампа уличили в злоупотреблении полномочиями
Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Управление специального советника США (OSC) опубликовало доклад, в котором делается вывод, что 13 сотрудников администрации бывшего президента Дональда Трампа, используя служебное положение, создали в Белом доме "финансируемый налогоплательщиками предвыборный аппарат".

Таким образом, они нарушили Закон Хетча от 1939 года, ограничивающий право госслужащих, кроме президента и вице-президента, на занятия политической деятельностью, публичную поддержку тех или иных кандидатов в президенты в ходе предвыборного процесса.

"В докладе делается вывод, что эти нарушения демонстрируют, как готовность некоторых представителей администрации Трампа использовать полномочия исполнительной власти для содействия переизбранию президента Трампа, так и ограниченность правоприменительных полномочий OSC", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Ограничения на деятельность OSC "создали условия для появления в верхних эшелонах исполнительной власти структуры, представляющей собой финансируемый налогоплательщиками предвыборный аппарат", говорится в докладе.

В нарушениях закона обвинили, среди прочих, зятя и бывшего старшего советника Трампа Джареда Кушнера и влиятельного советника экс-президента Келлиэнн Конуэй.

В OSC заявили, что меры дисциплинарного характера в отношении нарушителей принять уже невозможно, поскольку они покинули свои посты. При этом ведомство заявило, что публикует доклад, чтобы привлечь внимание к существующим проблемам правоприменительного характера и предотвратить нарушения в будущем.

OSC - независимый федеральный наблюдательный орган в правительстве США, который расследует нарушения закона Хэтча.

США Дональд Трамп Джаред Кушнер

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