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"Газпром" заказал на среду максимальный по договору объем украинского транзита

Заказ на транзит через Польшу - в рамках ноябрьской брони

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - "Газпром" повысил заявку на транзит через Украину на среду до потолка долгосрочного бронирования - 109,3 млн куб. м, следует из данных "Оператора газотранспортной системы Украины".

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На 9 ноября бронирование было 100,2 млн куб. м, 8 ноября было фактически прокачано 88,6 млн куб. м.

Заявка на использование мощностей газопровода "Ямал-Европа" (идет через Белоруссию и Польшу в Германию) находится на уровне 31 млн кубометров - это месячная бронь польского участка магистрали (после 23 млн куб. м во вторник), следует из данных германского газотранспортного оператора Gascade.

С начала ноября "Газпром" наращивает физический поток газа в Европу, но до настоящего времени не выбирал ранее зарезервированные мощности украинского и польского направлений.

В минувший вторник "Газпром" объявил, что утвердил и начал выполнение плана закачки газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь, определив объемы и маршруты транспортировки газа.

Суммарно прокачка по украинскому и польскому направлениям во вторник по отношению к понедельнику выросла примерно на 17 млн кубометров, в среду должна вырасти еще на 18 млн кубометров. В октябре "Газпром" в среднем поставлял на экспорт в дальнее зарубежье 420 млн куб. м газа (в данном случае речь идет о товарных, а не физических поставках).

Газпром Украина Польша

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