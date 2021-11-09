Польша выступила за ужесточение санкций Евросоюза в отношении Минска

Варшава будет добиваться запрета на полеты над странами ЕС для авиакомпаний, замеченных в доставке мигрантов в Белоруссию

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил во вторник о намерении Варшавы поставить перед руководством ЕС вопрос об ужесточении санкций в отношении Белоруссии.

"Мы выступаем за ужесточение санкций. Я внес такое предложение и завтра повторю его председателю Европейского совета Шарлю Мишелю - не стоит ждать декабря (на этот срок запланировано очередное заседание Европейского совета - ИФ), а встретиться раньше, пусть и дистанционно", - сказал премьер, выступая на чрезвычайном заседании сейма по ситуации на польско-белорусской границе.

Кроме того, по словам Моравецкого, президент Польши Анджей Дуда предлагает запретить полеты в небе стран ЕС для авиакомпаний, которые доставляют мигрантов в Белоруссию.

"Президент предложил немедленно запретить возможность осуществления полетов в европейском небе тем авиакомпаниям, которые обеспечивают транспортировку мигрантов на территорию Белоруссии", - сказал он, подчеркнув, что власти Польши будут добиваться введения такого запрета.

Ситуация на польско-белорусской границе осложнилась в минувший понедельник, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов, желающих попасть в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС.

Страны Балтии обвиняют власти Белоруссии в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после острой международной реакции на майский инцидент с самолетом Ryanair заявил, что теперь западные страны будут самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией.