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В Свердловской области 3-летняя девочка утонула в яме с водой на месте колодца

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту смерти трехлетнего ребенка в Нижних Сергах (Свердловская область). Об этом сообщает в среду пресс-служба регионального следственного управления СКР.

"Днем 8 ноября трехлетняя девочка, оставленная без присмотра во дворе одного из частных домов по улице Пушкина в городе Нижние Серги, упала в яму с водой и (утонула - ИФ)", - говорится в сообщении.

Уголовное дело расследуется по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По имеющейся информации, яма, в которую попала девочка, ранее использовалась в качестве колодца. "Со временем искусственный источник воды пришел в негодность, воду из него перестали брать, а яма, частично осыпавшаяся, осталась", - уточнил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Свердловская область

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