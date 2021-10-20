Глава ОНК проверит сообщение об отказе заключенных саратовской ИК-13 от работы

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Руководитель Общественной наблюдательной комиссии Саратовской области Денис Соболев сообщил, что выехал в Энгельс, чтобы лично разобраться в ситуации в исправительной колонии №13.

"Якобы вечером там заключенные отказались выходить на работу. Буду разбираться на месте", - сказал он "Интерфаксу".

Проект Gulagu.net 19 октября сообщил, ссылаясь на источник, что в этой колонии сотни заключенных отказались выходить на работу и их собираются развозить по другим колониям.

В областном управлении ФСИН заявили, что в ИК-13 обстановка спокойная, она работает в штатном режиме и сообщение об отказе осужденных работать не соответствует действительности.