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В Думе на следующей неделе ждут запрос о снятии иммунитета с Рашкина

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Представление генпрокурора о снятии с коммуниста Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности, как ожидается, поступит в Госдуму в начале следующей недели, сообщил журналистам источник в палате.

5 ноября спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты будут готовы без промедления назначить заседание по снятию иммунитета с Рашкина, если Генпрокуратура об этом попросит.

Рашкина задержали в ночь на 29 октября в охотничьих угодьях Лысогорского района Саратовской области. Депутат и еще один человек были с автомобилем, в багажнике которого находилась разделанная туша лося. Разрешения на добычу лося у Рашкина не было. При задержании он объяснил, что во время прогулки нашел в лесу уже убитое животное, и собирался отвезти тушу в полицию.

По факту полиция возбудила уголовное дело о незаконной охоте (п. "а" ч. 1 ст. 258 УК). Затем в МВД сообщили, что в лесу был найден карабин и охотничий билет на имя Рашкина. Дело забрали следователи СК и стали выяснять причастность депутата к незаконной охоте. Свою проверку в связи со случившимся проводит и КПРФ.

8 ноября стало известно, что Рашкин направил Володину и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину письма, в которых выразил готовность прийти к следователю с адвокатом и дать необходимые объяснения. Он отметил, что случившееся с ним обросло "домыслами и догадками, высказанными журналистами, политиками и государственными деятелями" и он готов помочь установить истину и содействовать скорейшему завершению расследования.

9 ноября Рашкин лично подтвердил готовность сотрудничать со следствием. Он объяснил, что если он будет добровольно участвовать в следственных действиях, процедура по снятию с него депутатского иммунитета не потребуется. Он добавил, что прошел проверку на полиграфе, и она показала, что он говорит правду, в частности, когда выражает уверенность, что охота была законной.

Саратовская область КПРФ Валерий Рашкин МВД Лысогорский район СКР Вячеслав Володин Госдума Генпрокуратура

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