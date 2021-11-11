Вооруженный грабитель напал на отделение банка в Екатеринбурге

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Неизвестный несколько раз выстрелил в отделении одного из банков в Екатеринбурге, заявил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых в четверг.

Ранее одно из местных СМИ сообщило о том, что на отделение банка "АК-Барс" в Екатеринбурге напал неизвестный с предметом, похожим на пистолет, он потребовал "выложить в лоток доллары и евро" и выстрелил. Сотрудники банка нажали тревожную кнопку, после чего нападавший скрылся в неизвестном направлении.

Горелых подтвердил "Интерфаксу", что такое происшествие действительно имело место в Кировском районе Екатеринбурга.

"Тревожное сообщение о данном ЧП поступило в дежурную часть ОП N3 УМВД по Екатеринбургу в 18:05 по местному времени. В указанное финансовое учреждение оперативно были направлены представители МВД района, города и области, а также кинолог и экспертная лаборатория ГУ МВД области. Оперуполномоченные изъяли ряд вещдоков", - сказал собеседник агентства.

По словам Горелых, из банка злоумышленник ничего похитить не смог, несмотря на то, что сделал несколько выстрелов для устрашения. Пострадавших и раненых нет.

"В настоящее время сыщики отрабатывают на причастность к нападению на банк ранее судимых из числа недавно покинувших исправительные колонии, наркозависимых, так называемых гастролеров и лиц, склонных к такого рода противоправной деятельности", - сообщил Горелых.

По его словам, полицейские из следственного подразделения по факту инцидента возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой с применением оружия либо предметов, используемых в качестве оружия), санкции по данной статье предусматривают наказание до десяти лет лишения свободы.