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РСПП предложил применять повышенный НДПИ для майнинга к объемам добычи на уровне 2021 г.

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает применять повышенную ставку НДПИ для майнинга к объемам добычи на уровне 2021 года, а для объемов сверх этого оставить НДПИ без изменений, следует из письма за подписью главы РСПП Александра Шохина на имя руководителя комитета по бюджету Госдумы Андрея Макарова (копия имеется в распоряжении "Интерфакса").

"При достижении фискальных целей нельзя игнорировать необходимость сохранения мер, стимулирующих инвестиции. В связи с этим считаем необходимым установить ограничение на применение нового порядка рентного налогообложения твердых полезных ископаемых только к объемам производства в пределах 2021 года (это хороший год для сравнения, поскольку при благоприятной макроэкономической конъюнктуре налогоплательщики максимизировали добычу и производство, использовали все внутренние резервы для наращивания объемов)", - говорится в письме.

При этом глава РСПП отмечает, что дополнительные по отношению к 2021 году объемы добычи и производства необходимо облагать по правилам, действовавшим в 2020 году.

"Предлагаемый подход, с одной стороны, обеспечит фискальные интересы государства (оценка дополнительных доходов производилась на основании данных об объемах добычи и производства 2021 года), а с другой стороны - заставит бизнес максимизировать инвестиции ради налоговых послаблений в отношении дополнительных объемов", - отмечается в документе.

Согласно внесенному этой осенью в Госдуму проекту изменений в Налоговый кодекс РФ, адвалорная составляющая ставки налога на добычу полезных ископаемых для железной руды устанавливается в размере 4,8% и привязывается к мировой рыночной конъюнктуре. При этом исключение составляют окисленные железистые кварциты, добываемые Михайловским ГОКом "Металлоинвеста" (в настоящее время не вовлекаются в переработку).

Для апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд повышающий рентный коэффициент вырастет с 3,5 до 7. Для калия будет введен дополнительный коэффициент в размере 85 руб. на тонну добытой руды. При этом для производителей удобрений, в отличие от металлургов, сохранится привязка НДПИ к себестоимости добычи. Корректировка НДПИ для "Норникеля", основного недропользователя руд Таймыра, заключается в том, что к базовому размеру налога на тонну руды добавилась ставка 6% от мировых цен на металлы.

Александр Шохин РСПП Госдума Андрей Макаров

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