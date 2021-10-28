Глава РСПП призвал власти РФ зафиксировать "параметры дойки" бизнеса

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Бизнес готов платить в бюджет больше налогов, но опасается, что без фиксации договоренностей государство может в дальнейшем прибегнуть и к другим механизмам изъятия сверхдоходов, в том числе экспортным пошлинам. Такие опасения не позволяют компаниям выстраивать долгосрочные инвестиционные планы, заявил в четверг журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

"Они введут сейчас НДПИ [...], а потом, на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры, введут и пошлины. Хотелось бы зафиксировать правила игры. И дело даже не в конкретных изъятиях сегодня, а дело в том, что мы все время настаиваем на некой формуле, которая даст возможность выстраивать и финансовые, и инвестиционные планы, и так далее", - сказал он в кулуарах Евразийского экономического форума.

"Сейчас, к сожалению, фискальные подходы бюджетоориентированные. Мы прекрасно понимаем, что бюджет нуждается в деньгах, особенно в условиях постоянных угроз локдаунов, – но мы не за то, чтобы оставить бизнес в покое", - отметил Шохин.

"Но даже в условиях, когда бюджет готов постоянно смотреть на бизнес, как на некую дойную корову, хотелось бы, чтобы параметры этой дойки были заранее известны", - сформулировал позицию бизнеса глава РСПП.

Дискуссия об изъятии у майнинга свердоходов, полученных на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры с одновременным удорожанием госинвестпроектов, в этом году привела к принятию решения о повышении НДПИ для горнорудных отраслей, а также введению акциза на жидкую сталь. На период выработки этих мер и до вступления их в силу государство ввело экспортные пошлины на продукцию металлургии (они действуют до конца года). Также правительство обсуждало применение прогрессивного налога на прибыль с привязкой выплат к размеру дивидендов и инвестиций (чем выше доля дивидендов и ниже доля инвестиций, тем выше ставка налога), однако бизнес настоял на том, чтобы обсуждение этой меры было отложено на следующий год.