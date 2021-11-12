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МИД РФ обеспокоила военная активность Норвегии на Шпицбергене

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В Москве озабочены военной активностью Норвегии на Шпицбергене, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Подобная демонстрация военной силы вызывает серьезную озабоченность как несоответствующая духу Договора о Шпицбергене 1920 года, определившего сугубо мирный статус использования этого архипелага, а также противоречит декларируемой Осло цели сохранения низкой напряженности в высоких широтах", - говорится в комментарии Захаровой, распространенном в пятницу.

Как отмечается в документе, речь идет о состоявшемся недавно заходе в порт Лонгиербюена на Шпицбергене фрегата ВМС Норвегии "Тур Хейердал".

"Организация визита норвежского военного корабля на архипелаг является очередным шагом Осло в череде последовательных действий по включению этой территории в сферу национального военного строительства", - отмечается в комментарии.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ напомнила о таких решениях норвежской стороны, как распространение на Шпицберген норвежского Закона о портах и фарватерах, который подразумевает использование инфраструктуры архипелага в военном планировании обороны Норвегии, включая прием подкреплений союзников по НАТО.

"Сюда же относим и новую законодательную инициативу норвежских властей по ограничению доступа к сведениям о морском дне в районе Шпицбергена, которая, однако, предусматривает исключения для норвежских военных и их партнеров по Североатлантическому альянсу", - говорится в комментарии.

По словам Захаровой, "вкупе с действующей на архипелаге станцией наземного спутникового слежения "Свалсат", технически оснащенной для выполнения задач двойного назначения, практикой использования аэропорта "Лонгиер" норвежскими военно-транспортными самолетами, патрулированием акватории Шпицбергена кораблями Береговой охраны – все эти факты свидетельствуют об усилении тенденции к скрытой милитаризации архипелага норвежской стороной".

МИД РФ Норвегия

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