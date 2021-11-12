Выброс облака химикатов произошел на предприятии под Кировом

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Выброс облака химикатов, по предварительным данным, произошел на предприятии в Кировской области, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По предварительным данным, на предприятии в Кирово-Чепецке произошел выброс облака, предположительно, фтористого водорода", - сказал собеседник агентства.

Пострадавших, согласно предварительным данным, нет. Концентрации ПДК вредных веществ на предприятии не превышены.

Информацию о инциденте подтвердила администрация Кирово-Чепецка.

"В 11:40 часов в цехе 144 на предприятии ООО "Галополимер Кирово-Чепецк" произошла нештатная ситуация с выбросом фтороводорода. Выброс локализован в течение часа службами МЧС непосредственно на промплощадке. Пострадавших нет", - говорится в сообщении администрации в соцсети "ВКонтакте" в пятницу.

Власти также объявили что взяты пробы воздуха. "Опасности для населения нет", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС "Интерфаксу" сообщили, что сотрудники ведомства выехали на место происшествия.

"Установлена водяная завеса для осаждения облака. Сил и средств достаточно. Информация о погибших, пострадавших не поступала", - сказал собеседник агентства.

ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк" входит в группу компаний "ГалоПолимер". Согласно информации с сайта, это один из крупнейших производителей фторполимерной продукции, а также единственное в России предприятие, поставляющее специализированные фторполимеры.

Холдинг "Галополимер" был создан Дмитрием Мазепиным в 2008 году на базе активов "УралХима". Весной 2015 года Мазепин продал контрольный пакет "Галополимера" своему партнеру, главе совета директоров "Галополимера" Михаилу Генкину.

"Галополимер" специализируется на производстве фторполимеров, хладонов, продукции неорганической химии (кислоты, щелочи, соли). В состав группы входят предприятия в Перми и Кирово-Чепецке.