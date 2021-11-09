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В России 62 млн человек получили первый компонент вакцины от коронавируса

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В России первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 62 млн человек, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко во вторник на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 при правительстве.

Министр отметил, что наиболее низкие темпы вакцинации отмечаются в Тульской области, Карачаево-Черкесии, Кемеровской области, Северной Осетии, Ростовской области.

Технических препятствий на пути получения вакцин от коронавируса нет, работают более 90 тысяч пунктов вакцинации, в том числе мобильные бригады, сказал Мурашко.

"За последние две недели мы израсходовали более 7 млн комплектов вакцин", - заявил Мурашко.

Глава Минздрава сообщил, что в период нерабочих дней сохранялись хорошие темпы вакцинации, было привито 3,7 млн человек.

"В целом удельный вес вакцинации в России составляет на сегодняшний день 400 человек на 100 тысяч населения", - заявил Мурашко.

Хроника 09 января 2020 года – 09 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Михаил Мурашко коронавирус

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