Компания опровергла информацию о наличии людей под завалами после взрыва на НЛМК

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-служба Новолипецкого металлургического комбината опровергла сообщение МЧС, что под завалами могут находиться пострадавшие люди.

"Распространяемая информация о том, что под завалами могут находиться люди, не соответствуют действительности", - подчеркнули в НЛМК.

Ранее МЧС РФ сообщило, что под завалами коксохимического цеха в Липецке могут быть люди.

Возгорание на угольном складе "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) ликвидировано, инцидент не повлиял на работу предприятия, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе НЛМК.

"14 ноября в 21:30 на угольном складе произошёл хлопок с последующим возгоранием конвейера, которое было ликвидировано в течение 15 минут. Пострадал один сотрудник, он передан в скорую помощь, состояние уточняется. Пострадала часть кровли цеха. Инцидент не повлиял на производственный процесс. Причины произошедшего уточняются", - сказал представитель компании.

По предварительной информации произошел взрыв угольной пыли.

"Это могло произойти из-за электрической искры из-за неисправности электрооборудования или вследствие разряда статического электричества", - сказал источник.

Ранее со ссылкой на информированный источник сообщалось, что на липецкой площадке группы "НЛМК" произошел взрыв, в результате которого частично обрушилась кровля угольного склада и начался пожар. Позднее факт возгорания подтвердило региональное управление МЧС. В результате инцидента пострадала женщина-работница предприятия.