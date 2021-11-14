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В МЧС сообщили, что под завалами коксохимического цеха в Липецке могут быть люди

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Под-завалами коксохимического цеха в Липецке могут находиться люди, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС РФ.

"Поступило сообщение о происшествии на складе коксохимического цеха в городе Липецк. По прибытии было установлено, что произошло частичное обрушение кровли. Под завалами могут находиться люди", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что спасатели МЧС проводят поисковые работы, один человек был извлечён из-под завалов и передан медикам.

В пресс-службе также добавили, что всего к ликвидации последствий происшествия привлечено 30 человек и 9 единиц техники.

Ранее сообщалось в взрыве на складе завода НЛМК (Новолипецкого металлургического комбината).

Липецк

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