Потерявшийся в лесу охотник пять дней питался ягодами и водой из ручья в Томской области

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Полицейские спасли 50-летнего охотника, который потерялся и подвернул ногу в районе поселка Белый Яр Томской области, сообщает пресс-служба управления МВД по региону в четверг.

14 ноября в полицию поступило заявление о том, что 10 ноября из вахтового поселка в 200 км от Белого Яра ушел на охоту работник организации и не вернулся. На поиски отправились участковый Антон Левченко вместе с оперуполномоченным уголовного розыска Игорем Сидоренко. На снегоходе они доехали до болот, где приняли решение продолжить поиски пешком. В ходе длительных поисков они обнаружили присыпанные снегом следы обуви, а затем в 7 км от вахтового поселка и самого охотника, который прятался от ветра возле лежащего на земле дерева и грелся у костра.

"Как пояснил сам гражданин, в тайге он заблудился, подвернул ногу и самостоятельно передвигаться уже не мог. Он ждал помощи на протяжении пяти дней, питаясь замороженными ягодами и водой из ледяных ручьев", - говорится в сообщении.

Полицейские дали мужчине еду и чистую питьевую воду, подхватили его под руки и помогли добраться до снегохода, на котором вывезли к вахтовому поселку.