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ВС попросили оправдать Удальцова и Развозжаева по делу о беспорядках на Болотной

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Адвокаты координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова и активиста Леонида попросили председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева пересмотреть уголовное дело о массовых беспорядках на Болотной площади в Москве в 2012 году, по которому их подзащитные были осуждены.

Как уточнил адвокат Удальцова Дмитрий Аграновский, они направили Лебедеву ходатайство о возобновлении производства по делу и оправдании фигурантов на основании решений ЕСПЧ и комитета министров Совета Европы. Адвокат напомнил, что на оправдании Удальцова настаивал именно Комитет министров СЕ.

Мосгорсуд 24 июля 2014 года приговорил Удальцова и Развозжаева к 4,5 годам лишения свободы каждого за организацию массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года и подготовку к организации дальнейших беспорядков в российских регионах. Оба вину не признают. В августе 2017 года Удальцов освободился, отбыв полный срок, Развозжаев вышел в апреле 2017 года.

В ноябре 2019 года ЕСПЧ признал, что в России были нарушены права оппозиционеров на справедливое разбирательство в суде (статья 6 Конвенции по защите прав человека) и права на суд в разумные сроки или освобождение до суда (пункт 3 ст. 5 Конвенции. Суд также счел, чтоб было нарушено право Удальцова на проведение мирных собраний.

После этого Удальцов и Развозжаев попросили Верховный суд России отменить их приговор и направить дело на новое рассмотрение в Мосгорсуд. ВС им отказал, поскольку не увидел для этого оснований. В декабре 2021 года Удальцов пожаловался в Совет Европы на отказ ВС выполнить решение ЕСПЧ.

Сергей Удальцов Леонид Развозжаев Верховный суд Дмитрий Аграновский ЕСПЧ Болотная площадь

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