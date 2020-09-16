ВС РФ отказал в пересмотре дела организаторов беспорядков на Болотной

Координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Президиум Верховного суда России отказался отменить приговор и отправить на новое рассмотрение уголовное дело координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова и активиста Леонида Развозжаева, осужденных за организацию в 2012 году массовых беспорядков на Болотной площади в Москве.

"Приговор Московского городского суда в отношении Удальцова и Развозжаева оставить без изменения", - огласил судья. Таким образом, президиум ВС РФ не нашел объективных оснований для пересмотра уголовного дела.

Оппозиционеры и их адвокаты обратились в Верховный суд после решения Европейского суда по защите прав человека (ЕСПЧ), который признал нарушенным в отношении обоих заявителей ряд статей Конвенции о защите прав человека, в том числе и права на справедливый суд. На основании этого Удальцов и Развозжаев просили отменить их приговор и направить дело на новое рассмотрение в Мосгорсуд.

В ходе заседания Удальцов настаивал на новом рассмотрении дела, как на единственно возможном справедливом выполнении решения ЕСПЧ.

"Я убежден в том, что приговор должен быть отменен, дело должно быть направлено на новое рассмотрение в новом составе суда, так как установленные ЕСПЧ нарушения существенны", - заявил оппозиционер.

Гособвинение в ВС РФ представлял замгенпрокурора РФ Александр Буксман, который не согласился с выводами ЕСПЧ. По его словам, вина Удальцова и Развозжаева была подтверждена в суде не только показаниями еще одного фигуранта "болотного дела" Константина Лебедева, но и другими доказательствами по делу.

Буксман также отметил, что в ходе судебного процесса в Мосгорсуде права подсудимых были полностью соблюдены. По мнению замгенпрокурора, оснований для отмены приговора и нового рассмотрения дела нет.

Дело Удальцова и Развозжаева

24 июля 2014 года Мосгорсуд приговорил Удальцова и Развозжаева к 4,5 годам колонии общего режима каждого за организацию массовых беспорядков на Болотной площади в мае 2012 года и подготовку к организации дальнейших беспорядков на территории РФ.

Как установлено следствием и судом, Удальцов и Развозжаев совместно с Лебедевым и гражданином Грузии Гиви Таргамадзе организовали 6 мая 2012 года массовые беспорядки на Болотной площади в Москве. После этого, в течение 2012 года, они планировали дальнейшие акции по организации массовых беспорядков в РФ. Лебедев полностью признал вину, его дело было рассмотрено в особом порядке.

В ноябре прошлого года Европейский суд по правам человека взыскал с РФ в пользу Удальцова 9 тысяч евро компенсации, а в пользу Развозжаева - 11 тысяч евро.

В своем решении судьи ЕСПЧ единогласно указали, что в отношении обоих заявителей российскими властями был допущен ряд нарушений Конвенции по защите прав человека и основных свобод. В частности, не было проведено справедливого судебного разбирательства (ст. 6 Конвенции), а также нарушен в отношении Удальцова и Развозжаева пункт 3 ст. 5 Конвенции (Право на судебное разбирательство в течение разумного срока или на освобождение до суда).

ЕСПЧ также указал, что российскими властями было нарушено право Удальцова на проведение мирных собраний на Болотной площади в 2012 году.

В свою очередь в Минюсте настаивают: ЕСПЧ согласился, что организованный 6 мая 2012 года заявителем прорыв кордона полиции "привел к эскалации агрессии в ходе соответствующего публичного мероприятия и разжиганию открытых столкновений митингующих с представителями правоохранительных органов".

Удальцов и Развозжаев никогда не признавали вину. Оппозиционеры утверждают, что были осуждены только лишь на основании показаний третьего фигуранта дела - Лебедева, заключившего сделку со следствием и вскоре освобожденного по УДО.