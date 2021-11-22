Владимир Путин заверил Марио Драги в готовности бесперебойно поставлять газ в Европу

Президент РФ и премьер Италии также обсудили миграционный кризис и ситуацию в Донбассе

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с председателем Совета министров Италии Марио Драги подтвердил готовность России на долгосрочной основе обеспечивать бесперебойные поставки природного газа в Европу, сообщила пресс-служба Кремля.

"По инициативе Марио Драги была затронута тема сотрудничества в энергетической сфере. Владимир Путин подтвердил готовность России на долгосрочной основе обеспечивать бесперебойные поставки природного газа в Европу, в том числе с использованием возможностей трубопровода "Северный поток 2", - говорится в сообщении.

Лидерами дана позитивная оценка российско-итальянских отношений, которые отличает конструктивный и взаимовыгодный характер, добавили в пресс-службе.

Путин и Драги обсудили миграционный кризис на восточной границе Евросоюза. "Президент России, в частности, привлек внимание к систематическим нарушениям Польшей международных обязательств по защите прав беженцев, фактам жестокого обращения польских пограничников с мигрантами", - говорится в сообщении.

Стороны отметили целесообразность налаживания на практике взаимодействия Евросоюза с Минском для скорейшего урегулирования кризиса в соответствии с нормами гуманитарного права, "о чем шла речь в ходе недавних телефонных контактов президента Белоруссии Александра Лукашенко с исполняющей обязанности Федерального канцлера Германии Ангелой Меркель", сообщили в пресс-службе.

Путин и Драги обменялись мнениями по ситуации на востоке Украины. Президент РФ заявил, что Киев по-прежнему упорно отказывается от выполнения минских соглашений и достигнутых в "нормандском" формате договоренностей.

"Особую озабоченность вызывают провокационные шаги украинской стороны по намеренному обострению ситуации в Донбассе, в том числе применение запрещенных минским "Комплексом мер" вооружений", - говорится в сообщении кремлевской пресс-службы о разговоре лидеров РФ и Италии.