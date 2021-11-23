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Свердловчанин получил 12 лет за поджог своего дома после конфликта с тещей

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд вынес приговор местному жителю, обвиняемому в умышленном поджоге дома в Волчанске, покушении на убийство и гибели жены, сообщает пресс-служба суда.

"Суд назначил Аркадию Аксенову наказание (...) в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год и шесть месяцев", - говорится в сообщении.

Установлено, что в ноябре 2020 года в Волчанске у осужденного возник конфликт с тещей. На почве ссоры мужчина разлил легковоспламеняющуюся жидкость в доме, после чего поджег ее.

В результате происшествия получили ожоги и отравились продуктами горения четыре человека: сам подсудимый, его 30-летняя супруга, 11-летний сын и 60-летняя теща. Все они были доставлены в больницу. Впоследствии жена осужденного скончалась в больнице.

Суд признал его виновным по нескольким статьям УК РФ: "Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога", "Покушение на убийство двух или более лиц", "Убийство, совершенное с особой жестокостью". Подсудимый свою вину признал частично.

"Он отметил, что не хотел никого поджигать, убивать, а бензин принес, чтобы напугать тещу. При этом он признал, что от его действий погибла его супруга, и существовала реальная угроза для жизни сына и тещи", - добавили в пресс-службе.

После инцидента в отношении жителя Волчанска следователями регионального управления СКР было возбуждено уголовное дело. Первоначально оно было квалифицировано только по части 3 статьи 30, пунктам "а, в, е" части 2 статьи 105 УК РФ (Покушение на убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего, совершенное общеопасным способом).

По данным руководителя пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых, семья воспитывала троих сыновей и ранее в поле зрения полиции не попадала.

Двое из трех детей в момент происшествия находились в учебных заведениях. Пострадавший при пожаре третий ребенок был доставлен вертолетом в детскую больницу №9 в Екатеринбурге. Надышавшийся едким дымом мальчик находился в тяжелом состоянии.

Свердловская область Волчанск

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