Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Перерезавший трос промальпинистам пенсионер из Перми получил 6 лет колонии

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Ленинский суд Перми с учетом вердикта присяжных заседателей вынес обвинительный приговор 72-летнему местному жителю, который летом 2019 года перерезал трос промышленным альпинистам, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры во вторник.

В РоссииВ Перми арестовали 70-летнего мужчину, который перерезал трос промальпинистамЧитать подробнее

Пенсионера признали виновным в покушении на убийство и приговорили к шести годам колонии строгого режима с принудительным наблюдением и лечением у психиатра.

Суд установил, что в августе 2019 года два промальпиниста ремонтировали фасад жилого дома на уровне 8-го и 9-го этажей, и пенсионер потребовал прекратить ремонт рядом с его балконом. "После того как рабочие продолжили проведение работ, мужчина взял нож и, поднявшись на крышу, перерезал основную веревку одного из рабочих и надрезал страховочный трос другого", - сообщает прокуратура.

Один из альпинистов сорвался вниз, но его спасла страховочная система. Второй рабочий добрался до девятого этажа по второму фиксирующему тросу.

С места преступления пенсионер сразу же скрылся, а позже говорил, что непричастен к инциденту.

Пермь

Новости по теме

Новости

СКР возбудил дело по сообщениям о блокаднице, сделавшей себе операцию

Число случаев коронавируса в РФ снизилось на 14% за неделю

Шойгу заявил об активизации совместной с КНР боевой подготовки

Шойгу заявил об активизации совместной с КНР боевой подготовки
Пандемия коронавируса

В Нижегородской области ввели обязательную вакцинацию для пожилых граждан

Минздрав предложил блокировать без суда сайты по продаже поддельных медицинских документов

Минздрав предложил блокировать без суда сайты по продаже поддельных медицинских документов

Ректора "Шанинки" Зуева перевели в медсанчасть при "Матросской тишине"

Ректора "Шанинки" Зуева перевели в медсанчасть при "Матросской тишине"
Нападения в школах и вузах

В Казани задержан подросток, планировавший нападение на образовательное учреждение

Венгрия и РФ договорились о взаимном признании сертификатов о вакцинации

Венгрия и РФ договорились о взаимном признании сертификатов о вакцинации

Лавров анонсировал адекватный ответ на рестрикции в отношении "Северного потока 2"

В Кремле заявили, что на Украину уже начало поступать оружие из стран НАТО

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });