Перерезавший трос промальпинистам пенсионер из Перми получил 6 лет колонии

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Ленинский суд Перми с учетом вердикта присяжных заседателей вынес обвинительный приговор 72-летнему местному жителю, который летом 2019 года перерезал трос промышленным альпинистам, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры во вторник.

Пенсионера признали виновным в покушении на убийство и приговорили к шести годам колонии строгого режима с принудительным наблюдением и лечением у психиатра.

Суд установил, что в августе 2019 года два промальпиниста ремонтировали фасад жилого дома на уровне 8-го и 9-го этажей, и пенсионер потребовал прекратить ремонт рядом с его балконом. "После того как рабочие продолжили проведение работ, мужчина взял нож и, поднявшись на крышу, перерезал основную веревку одного из рабочих и надрезал страховочный трос другого", - сообщает прокуратура.

Один из альпинистов сорвался вниз, но его спасла страховочная система. Второй рабочий добрался до девятого этажа по второму фиксирующему тросу.

С места преступления пенсионер сразу же скрылся, а позже говорил, что непричастен к инциденту.