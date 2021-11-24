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Присяжные в Омске признали виновными спортсменов из Тувы, забивших до смерти земляка

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Коллегия присяжных заседателей в Омске при повторном рассмотрении дела признала двоих уроженцев Тувы виновными в нанесении смертельных травм своему земляку, приехавшему поступать в местный университет физической культуры и спорта. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области в среду.

3 июля 2019 года два выпускника Сибирского государственного университета физической культуры и спорта, один из которых имел звание мастера спорта по борьбе, а другой кандидата в мастера спорта, распивали спиртные напитки вместе с 18-летним земляком. Он приехал в Омск, чтобы также поступить в университет.

Когда молодые люди возвращались ночью в общежитие из кафе, расположенного неподалеку от парка культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ, между ними произошла ссора, которая переросла в драку. Парня избили, в результате от множественных ударов по голове и телу он скончался.

Как отмечается, конфликт между его участниками возник из-за того, что недавно приехавшему из Тувы молодому человеку не понравилось в Омске.

Обвинение фигурантам предъявили по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В надзорном ведомстве отмечают, что при первом рассмотрении уголовного дела на основании вердикта присяжных заседателей один фигурант дела был оправдан, а другой осужден. Этот судебный акт был оспорен прокуратурой, суд апелляционной инстанции приговор районного суда отменил и направил уголовное дело на новое судебное рассмотрение.

"По итогам судебного разбирательства коллегия присяжных посчитала достаточной совокупность представленных стороной обвинения доказательств. Вердиктом присяжных оба подсудимых признаны виновными в совершении инкриминированного преступления. Ранее оправданному фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

На основании вынесенного вердикта Октябрьский районный суд назначил ранее оправданному фигуранту дела семь с половиной лет лишения свободы, а второму соучастнику – восемь лет. Наказание оба будут отбывать в колонии строгого режима.

Омск Тува

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