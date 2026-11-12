ФСБ сообщила о задержании пособников украинских спецслужб в Адыгее, Донецке и Омске

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании и аресте четверых подозреваемых пособников украинских спецслужб, в том числе иностранца, в Адыгее, Донецке и Омске.

"В результате проведенных мероприятий в Майкопе, Донецке и Омске задержаны трое граждан России и один иностранец, осуществлявших по заданию украинских кураторов сбор сведений в отношении российских военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, объектов оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов для дальнейшего совершения диверсионно-террористических актов, а также распространявших в сети интернет материалы с призывами к совершению преступлений террористической направленности", - сообщил Центр общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, за сотрудничество с украинскими спецслужбами задержанным были обещаны крупное денежное вознаграждение и выезд на территорию Евросоюза.

"У задержанного в Донецке изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство и ручная граната", - добавили в ЦОС.

Следственными подразделениями территориальных органов безопасности в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 2 с 205 (приготовление к террористическому акту), ст. 276.1 (оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России) и ст.275 (государственная измена), ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст.281 (приготовление к диверсии), ч. 1 ст. 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к террористической деятельности) УК. "Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в ФСБ, напомнив, что санкции вменяемых статей предусматривают длительные сроки лишения свободы вплоть до пожизненного.