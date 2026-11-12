Уточнен порядок предоставления поддержки селлерам Ozon и "РВБ", пострадавших от атак

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое уточняетпорядок предоставления мер поддержки предпринимателям, пострадавшим из-за атак на объекты групп "Интернет решения" (Ozon) и "РВБ" ("Вайлдберриз", Wildberries-Russ), сообщил Минфин.

Действующие меры поддержки, которые распространялись на селлеров маркетплейсов, пострадавших из-за атак беспилотников на инфраструктуру Ozon и "РВБ", будут действовать и в случае, если атаки на инфраструктуру маркетплейсов были совершены с использованием реактивных систем залпового огня и любых видов ракет.

"Для предпринимателей и организаций, работающих сразу на двух площадках - "РВБ" и "Интернет решения", при принятии решения об оказании мер поддержки будет учитываться совокупный ущерб, понесенный при атаке на объекты групп компаний", - добавил Минфин.

Также правительство сократило срок предоставления перечней пострадавших предпринимателей, которые маркетплейсы должны направлять в ФНС и в территориальные органы страховщика. Если прежде такие перечни должны были направляться до 10-го числа каждого месяца, то теперь - до 5-го числа.

В августе и октябре правительство утвердило порядок предоставления мер поддержки селлерам, пострадавшим от атак БПЛА на инфраструктуру "РВБ" и Ozon.

В частности, пострадавшие продавцы получили право на продление на 12 месяцев сроков уплаты НДС, налога на прибыль, налога при применении упрощенной системы налогообложения (УСН), налога на профессиональный доход (НПД), налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для индивидуальных предпринимателей, а также страховых взносов и авансовых платежей по этим налогам, подлежащих уплате в августе 2026 года - июле 2027 года. Погашение задолженности осуществляется в течение года равными долями, начиная со следующего месяца, с которого наступает срок уплаты платежей.

Кроме того, в отношении пострадавших продавцов до конца 2026 года были приостановлены выездные налоговые проверки и проверки правильности исчисления и своевременности уплаты страховых взносов. Предельные сроки направления требований об уплате задолженности и вынесения решений о её взыскании продлены на 6 месяцев.

Меры поддержки распространяются на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, у которых есть действующий договор с ООО "Интернет решения" или "РВБ". При этом должно выполняться хотя бы одно из двух условий: компания зарегистрирована после декабря 2025 года либо размер причиненного ущерба превышает 5% годового дохода.