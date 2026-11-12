Военнослужащий погиб в результате взрыва в Петербурге

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту убийства военнослужащего в Пушкинском районе Петербурга, сообщает ГСУ СКР по Петербургу.

"Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту убийства военнослужащего в результате взрыва автомобиля в Пушкинском районе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время следователи и криминалисты совместно с оперативными сотрудниками проводят осмотр места происшествия, назначается ряд необходимых судебных экспертиз.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.