Самолет, на борту которого, предположительно, находятся Кушнер и Уиткофф, прибыл в Москву

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Самолет, на борту которого, предположительно, находятся спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, совершил посадку в Москве, сообщили "Интерфаксу" в авиаслужбах.

"Самолет приземлился в аэропорту Внуково", - сказал собеседник агентства.

По данным сервиса Flightradar24, воздушное судно вылетело из Абу-Даби около десяти часов назад.

Другой самолет, ранее неоднократно использовавшийся для перелетов Кушнера и Уиткоффа в Москву, накануне вечером вылетел из Абу-Даби и приземлился в Дублине.