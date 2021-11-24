Комитет Думы по обороне рекомендовал принять законопроект о QR-кодах в I чтении

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Комитет Государственной думы по обороне, назначенный соисполнителем по правительственным поправкам о введении системы QR-кодов в России, поддержал концепцию документа и рекомендовал палате принять его в первом чтении.

В заключении, опубликованном в базе Думы в среду, комитет, вместе с тем, отмечает, что к документу есть отдельные замечания - не концептуального характера. В частности, парламентарии предлагают в будущем конкретизировать положения, касающиеся особого порядка применения QR-кодов для "лиц, приравненных к военнослужащим" и документов, которые должны будут предъявлять проверяющим военные в соответствии с инициативой.

Решением Совета Думы ответственным комитетом по "основному" законопроекту о QR-кодах (поправкам в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения) выступает комитет по безопасности и противодействию коррупции. Комитетами-соисполнителями назначены три структуры: комитет по охране здоровья, по промышленности и торговле и по обороне.

Заключение поступило пока только от комитета по обороне.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта, касающихся введения системы QR-кодов в России.

Первый законопроект предполагает изменения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии (17357-8). Согласно ему, для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и учреждений культуры потребуется документ с QR-кодом, подтверждающий вакцинацию, противопоказания к ней или перенесенное заболевание.

При этом у военных, по документу, должны быть "свои" QR-коды: вместо QR-кодов они смогут предъявлять другой документ, подтверждающий вакцинацию, перенесенное заболевание или наличие противопоказаний к прививке. Форму и порядок таких документов, как предлагают в правительстве, определит Минобороны или другой федеральный орган, где законом предусмотрена военная или приравненная к ней служба.

Второй законопроект вносит правки в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта (17358-8). По нему аналогичные QR-коды понадобятся для покупки билетов и посадки в самолет или в вагон поезда.

Законопроекты вызвали широкий общественный резонанс. Дума приняла решение направить инициативы в рассылку в регионы и вернуться к процедуре рассмотрения с учетом поступивших отзывов. По словам зампреда думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, документы могут быть рассмотрены в декабре.