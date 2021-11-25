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Что случилось этой ночью: четверг, 25 ноября

Пожар на шахте в Кузбассе, регистрация российской вакцины от COVID-19 для подростков, успешный запуск "Союза-2.1Б" с космодрома Плесецк

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Пожар произошел на шахте "СДС-Угля" в Кузбассе. Пострадали 25 человек, госпитализированы 15. У всех пострадавших отравление продуктами горения. Всего в шахте находилось 287 человек, не установлено местонахождение 104 горняков - они, по предварительным данным, вышли на поверхность, но не успели отметиться.

- Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от коронавируса для детей 12-17 лет. Ведомство заявило, что "Спутник М" показал высокую безопасность и эффективность в ходе клинических исследований. Также в министерстве сообщили, что 5% заразившихся коронавирусом в России за время пандемии - несовершеннолетние, а в настоящий момент COVID-19 болеют более 30 тысяч детей.

- В календарь рассмотрения Госдумы РФ на 16 декабря попали законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Соответствующий проект постановления появился в базе данных Думы в среду вечером, хотя в опубликованном накануне утром графике работы на декабрь эти законопроекты не значились.

- Привитым иностранными вакцинами и "неофициально" переболевшим COVID-19 предлагается выдать QR-коды. Такие поправки к законопроектам о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте подготовили к внесению в Госдуму депутаты от ЛДПР. Также фракция предлагает "поправку об амнистии всех, кто получил поддельные QR-коды", чтобы они смогли вакцинироваться.

- Ракета-носитель "Союз-2.1Б" с аппаратом в интересах Минобороны РФ успешно стартовала с космодрома Плесецк. Запуск состоялся в 4:09 по московскому времени. Через две минуты после старта ракету приняли на сопровождение наземные средства Главного испытательного космического центра имени Титова. В расчетное время головная часть "Союза" в составе разгонного блока "Фрегат" и космического аппарата штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя.

- Австралия вслед за США и Великобританией задумалась о дипломатическом бойкоте пекинской Олимпиады. По данным австралийских СМИ, не направлять на Игры в Китай официальных лиц призывают члены правящей в Австралии Либерально-национальной коалиции и оппозиционной Лейбористской партии.

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