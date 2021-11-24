Проекта о QR-кодах на транспорте не оказалось в плане работы Думы на декабрь

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Законопроект о введении на воздушном транспорте и в поездах дальнего следования QR-кодов не включен в календарь рассмотрения вопросов Госдумы на декабрь. Это следует из внесенного на рассмотрение Совета Думы в среду проекта соответствующего постановления.

Документ (N22809-8) также не содержит даты рассмотрения в декабре законопроекта о праве властей регионов вводить посещение общественных мест (за исключением аптек, продуктовых и магазинов с товарами первой необходимости) по QR-кодам.

Документ с предварительным графиком работы парламента на следующий месяц традиционно утверждается Госдумой в последний пленарный день текущего месяца, на этой неделе это 25 ноября.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что законопроекты о QR-кодах направят на получение заключений в регионы, в Общественную и Счетную палаты, а также в Совет Федерации и до 14 декабря включительно будут собирать отзывы.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов также заявлял, что ведение QR-кодов на авиаперевозки будет отрабатываться самым тщательным образом, так как риски здесь абсолютно понятны. "Все технологии должны быть тщательно отработаны, сначала должен быть проведен эксперимент. Мы постараемся минимизировать все риски, но это (принятие закона - ИФ) - абсолютная необходимость".

"Аэрофлот" и S7 при этом выступали против введения требования о QR-кодах на этапе покупки билетов. Расчеты S7 показывали, что пассажиропоток на внутренних авиалиниях в этом случае может упасть на 50%.

12 ноября правительство внесло в Госдуму законопроект о предъявлении QR-кодов при покупке билетов и посадке на самолет и в поезд дальнего следования. С даты, которую должно будет определить правительство, продажа билета и посадка на самолет или поезд дальнего следования может производиться только при предъявлении гражданином одного из трех документов: подтверждения проведения профилактической прививки против COVID-19 (выданной по форме Минздрава РФ), справки о наличии медицинских противопоказаний к проведению прививки, либо справки о перенесенном заболевании. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что требование предъявить QR-код на поездах и в самолетах вступит в действие с 1 февраля, отдельным решением правительства будет определено, с какого момента сертификаты потребуются при покупке билетов.

В проекте закона указано, что до даты начала действия ограничений - которую определит правительство и со дня вступления закона в силу еще будут действовать ПЦР-тесты для граждан у которых нет указанных выше QR-кодов.

"Пассажиры, являющиеся иностранными гражданами, при отсутствии у них документации предъявляют документ, который содержит сведения об отрицательном результате исследования на наличие новой коронавирусной инфекции, проведенного методом ПЦР, и документ, удостоверяющий личность", - говорится в проекте закона, при этом не разъясняется положение граждан, которые имеют ВНЖ иностранных государств, но сохранили российское гражданство. Кроме того, граждане РФ, которые возвращаются в Россию с территории другого государства с даты вступления закона в силу, должны будут предъявить либо QR-код, либо ПЦР. Предполагается, что меры будут действовать до 1 июня 2022 г.