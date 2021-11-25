Судьба трех спасателей, пропавших на кузбасской шахте, остается неизвестной

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Судьба троих спасателей, отправившихся на поиски горняков в шахте "Листвяжная", остается неизвестной, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"При проведении поисково-спасательных работ одно из отделений МЧС России в составе 6 человек перестало выходить на связь. Было принято решение направить для его спасения резервные силы. В настоящее время обнаружены тела трех спасателей, их поднимают на поверхность. Судьба троих спасателей пока неизвестна", - сообщает ведомство.

Отмечается, что в настоящее время поисковая операция на месте происшествия приостановлена до утра, отделения горноспасателей выводятся на поверхность.

"Оперативная пауза связана с тем, что ухудшается газодинамическая обстановка в шахте, растет концентрация метана", - сказал в ходе совещания врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

На шахте "Листвяжная" в Кузбассе в четверг произошло задымление в вентиляционном штреке. По данным источника, пожару предшествовал взрыв. В результате ЧП, по последним данным, погибли 14 человек – 11 шахтеров и три спасателя. 49 человек пострадали. 35 шахтеров числятся пропавшими без вести.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Региональная прокуратура начала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.