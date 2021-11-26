Умер еще один парашютист, пострадавший в авиакатастрофе в Татарстане

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Уфимский парашютист Вадим Фахрутдинов, пострадавший в авиакатастрофе под Мензелинском (Татарстан), скончался в больнице. Об этом сообщил "Интерфаксу" председатель Федерации парашютного спорта Башкирии Гайрат Манаев в пятницу.

"Сегодня его не стало", - сказал Манаев.

Фахруднинов находился на лечении в ГКБ №6.

Самолет L-410 с парашютистами Мензелинского аэроклуба ДОСААФ разбился утром 10 октября. В результате авиакатастрофы погибли 16 человек, в том числе оба пилота. Шестеро парашютистов были госпитализированы.

На борту было девять человек из Татарстана, шесть – из Башкирии, трое – из Удмуртии, по одному – из Марий Эл, Ульяновской, Кировской и Челябинской областей.

Погибли жители четырех регионов: девять из Татарстана, четверо из Башкирии, двое из Удмуртии и один из Челябинской области.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По предварительным данным, причиной ЧП стал отказ одного из двигателей самолета.