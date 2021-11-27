Тела пяти погибших в шахте "Листвяжная" горняков подняли на поверхность

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Пять тел погибших в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области горняков обнаружены и подняты на поверхность, сообщает пресс-служба МЧС РФ в субботу.

По ее данным, погибших нашли в ходе проведения аварийно-спасательных работ.

Как сообщалось, ЧП на шахте "Листвяжная" (входит в "СДС-Уголь") в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром 25 ноября. По последним данным, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей.

Власти Кузбасса назвали в качестве вероятной причины аварии взрыв метано-воздушной смеси, точные причины установит специальная комиссия.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), обвинение предъявили директору шахты "Листвяжная", его первому заму и начальнику участка. Кроме того, возбуждено дело о халатности в отношении двух сотрудников местного отдела Ростехнадзора - Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина.

Директор шахты Сергей Махраков, его заместитель Андрей Молоствов, начальник участка "Листвяжной" Сергей Герасименок арестованы до 25 января 2022 года, Семыкин и Винокуров - до 26 января 2022 года.

В субботу на шахте возобновили поисково-спасательные работы, приостановленные ранее из-за угрозы взрыва.

В Кузбассе в связи с трагедией на шахте объявлен трехдневный траур - с 26 по 28 ноября.