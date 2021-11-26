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Мишустин назначил Новака главой правкомиссии по расследованию ЧП в Кузбассе

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Александру Новаку, который возглавил правительственную комиссию по ЧП на шахте в Кузбассе, провести первое заседание в пятницу.

"Подписано распоряжение о создании правительственной комиссии под руководством моего заместителя Александра Валентиновича Новака. Нужно оказать всю необходимую поддержку пострадавшим и семьям погибших. Александр Валентинович, прошу сегодня же провести заседание этой комиссии", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.

"Хочу выразить искренние соболезнования семьям, потерявшим своих родных, это большое горе, вместе с вами переживает вся страна", - заявил премьер, объявив минуту молчания.

Продолжив заседание, Мишустин сказал, что причины ЧП на шахте должны быть расследованы самым тщательным образом.

"Сейчас первостепенная задача - это помощь пострадавшим горнякам. В Кемеровскую область направлен спецборт с нужным медицинским оборудованием. Важно поддержать семьи, оказать им моральную поддержку. Люди переживают потерю близкого человека, необходимо организовать консультации психологов", - заявил глава правительства.

В правкомиссию по содействию ликвидации последствий аварии на шахте "Листвяжная" вошли временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян, министр энергетики Николай Шульгинов, первый заместитель министра финансов Леонид Горнин, заместитель министра труда и социального развития Алексей Вовченко, замглавы Минздрава Олег Гриднев, руководитель федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков, глава федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр Трембицкий, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв, гендиректор холдинга "СДС-Уголь" Геннадий Алексеев, директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков Минэнерго Сергей Мочальников.

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром 25 ноября. По предварительным данным, погиб 51 человек: одного из шести спасателей в пятницу удалось обнаружить живым.

Михаил Мишустин Александр Новак

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