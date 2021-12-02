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Восьмиклассник получил ранение в голову в результате стрельбы в школе на Алтае

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Прокуратура Алтайского края проверяет обстоятельства ранения восьмиклассника в школе во время стрельбы из пневматического оружия, сообщает пресс-служба ведомства.

Накануне в одной из школ на территории Алтайского района учащийся 10-го класса стрелял из пневматического оружия и попал в голову ученику 8-го класса. Мальчик после полученного ранения госпитализирован.

Прокуратурой Алтайского района проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства об образовании и обеспечения безопасности детей. Также будет проконтролировано принятие процессуального решения по материалам проверки следственных органов.

Свою проверку по этому факту начало и Следственное управление.

Алтайский край прокуратура

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