НАСА отменило сегодняшний выход астронавтов в открытый космос из-за космического мусора

Фото: Avishek Das/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Выход в открытый космос американских астронавтов с борта Международной космической станции (МКС), запланированный на 30 ноября, отменен, сообщил представитель российского Центра управления полетами (ЦУП).

Трансляцию переговоров ЦУП ведет НАСА.

Как отмечается в сообщении на сайте НАСА, это сделано из-за угрозы попадания в астронавтов космического мусора.

"29 ноября НАСА получило уведомление о пролёте космического мусора рядом с МКС. Из-за отсутствия возможности в полной мере оценить опасность, которую этот мусор может представлять для астронавтов, специалисты приняли решение отложить выход до тех пор, пока не будет собрано больше данных", - говорится в сообщении.

Ранее было объявлено, что двое американских астронавтов выйдут в открытый космос с борта МКС во вторник для замены на ее поверхности вышедшей из строя антенны. Выход должен был начаться в 07:10 по времени Восточного побережья США (15:10 мск) из модуля Quest. Предполагалось, что он продлится около 6,5 часа.

В настоящее время на станции находятся семь человек, в том числе космонавты "Роскосмоса" Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавт НАСА Марк Ванде Хай, а также прибывшие 12 ноября на корабле Crew Dragon-3 компании SpaceX астронавты НАСА Раджа Чари, Том Маршберн, Кайла Бэррон и астронавт ESA немец Маттиас Маурер.

Во вторник, 16 ноября, российские военные сообщили о поражении на орбите советского спутника "Целина-Д". Представитель Госдепа США Нед Прайс ранее сказал, что российское испытание привело к появлению космического мусора, который создал угрозу для экипажа МКС. В РФ эти предположения отвергли.