Пятилетняя девочка погибла от удара током в Свердловской области

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Пятилетний ребенок погиб в Сухоложском районе Свердловской области, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По предварительной информации, вечером 1 декабря девочка сломала в своей комнате настенную розетку и взяла руками оголенные провода электропроводки. Она получила удар током, от которого скончалась на месте. Точная причина смерти будет установлена по результатам экспертизы.

Во время происшествия, по предварительным данным прокуратуры, отец ребенка находился дома, а мать - на работе. Руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых сообщил, что девочку в бессознательном состоянии с ожогами рук и гематомой на лице обнаружила мать, когда вернулась поздно вечером домой с работы.

В это время отец девочки, как сказала его жена, спал в соседней комнате в состоянии опьянения.

Прокуратура в ходе проверки проанализирует соблюдение требований закона об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Со своей стороны пресс-служба регионального следственного управления СКР отметила, что также проводит проверку по факту гибели девочки в частном жилом доме в селе Светлое Сухоложского района.