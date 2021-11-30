Уборку снега в Петербурге проверят прокуроры

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Прокуратура Петербурга предупредила, что всю зиму будет системно проверять уборку снега в городе.

Мощный снегопад в городе продолжается с вечера 29 ноября, и уже на следующий день директор городского дорожного предприятия "Центр" уже получил предостережение от прокурора Московского района. Прокурорская проверка показала, что организация расчищает дороги без учета погодной обстановки.

С вечера понедельника в Петербурге выпало, по разным оценкам, от 12 до 16 см осадков. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", утром и вечером во вторник в городе образовались 10-балльные пробки. В ночь на вторник из-за снегопада не удалось развести Литейный мост и завершить навигацию по Неве.

На странице губернатора Александра Беглова во "ВКонтакте" петербуржцы уже жалуются, что снег в городе убирают плохо. Они указали, что проблемы с уборкой есть в Красногвардейском, Приморском, Фрунзенском, Кировском, Петроградском и Адмиралтейском районах и в целом на юго-западе Петербурга. По их словам, машины буксуют и не могут выехать из дворов, потому что буксуют, а пешеходы не в состоянии пройти к аптеке, магазину или поликлинике. Некоторые не смогли проехать по улицам с детской коляской либо повредили ее из-за сугробов.

Утром во вторник очевидцы сообщили "Интерфаксу", что около 09:00 на проспекте Стачек наблюдали очередь из полудюжины вставших трамваев, вынужденных выпустить пассажиров, которые отправились по проезжей части пешком. В Горэлектротрансе в связи с этим агентству сказали, что в тяжелых погодных условиях трамваи вынуждены двигаться со скоростью потока, обрывов контактной сети из-за снегопада за последние сутки не фиксировалось, а трамвайные пути расчищались от снега.