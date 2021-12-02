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На Московском шоссе в Петербурге справились с пробкой, сохранявшейся более суток

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Движение на Московском шоссе в Петербурге, где больше суток держалась пробка, почти восстановлено, сообщает в четверг пресс-служба городской администрации.

"Затор, возникший на Московском шоссе в дни снегопада, устранен, в настоящее время дорожное движение практически полностью восстановлено. Специальная техника дорожного предприятия АО "Автодор" вызволила застрявшие грузовики, которые создали многокилометровую пробку", - говорится в сообщении.

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Уточняется, что после того, как перевозчики и владельцы логистических центров в районе поселка Шушары по просьбе властей пересмотрели маршруты, чтобы разгрузить Московское шоссе, грузовой поток сократился, по некоторым данным, на 80%. Это позволило восстановить движение и полностью расчистить трассу от снега.

Сложная дорожная обстановка на трассе возникла из-за того, что несколько фур застряли на боковых проездах, ведущих от логистических центров к Московскому шоссе, в итоге грузовые терминалы не могли обслуживать прибывающий транспорт, а большегрузы продолжали подъезжать, заполняя собой трассу.

Комитет по благоустройству подчеркивает, что территория, на которой застряли грузовики, принадлежит частной компании и не входит в зону ответственности ведомства.

Дорогу обслуживает АО "Автодор". Компания чистила шоссе вплоть до образования затора, сообщает Смольный, затем все работы приходилось выполнять с привлечением патруля ГИБДД.

В связи с произошедшим комитет по благоустройству обратился в Государственную административно-техническую инспекцию для принятия мер административного воздействия к лицам, которые обязаны содержать в надлежащем состоянии территорию, прилегающую к Московскому шоссе.

Как сообщали в соцсетях очевидцы, из-за снегопада движение по Московскому шоссе в районе поселка Шушары (Пушкинский район Петербурга) оказалось затруднено с утра 30 ноября, ситуация усугубилась вечером. Некоторые водители писали, что не могли преодолеть небольшой участок пути за 5-8 часов. По их словам, движение парализовали заснеженная дорога и несколько ДТП.

По информации властей, на месте, не прекращая, работала уборочная техника. МЧС развернуло вдоль участка два пункта обогрева.

Снегопад накрыл Петербург вечером в понедельник и продолжился во вторник. По оценке властей северной столицы, подобной ситуации со снегом в городе не видели десять лет.

Петербург

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