Родственники ректора "Шанинки" попросили пустить к нему в СИЗО врачей-специалистов

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Родственники ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева, арестованного по делу о мошенничестве, обратились к правозащитникам с просьбой помочь в допуске к нему в тюремную больницу врачей-специалистов, сообщил "Интерфаксу" член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), глава комитета по правозащите партии "Новые люди" Александр Хуруджи.

"Состояние у Зуева нехорошее, у него высокое давление, а в его случае это очень опасно. Сейчас в медсанчасти выяснили, что необходим дополнительный осмотр медиков, ко мне обратились родственники с ходатайством, чтобы в медсанчасть допустили необходимых врачей для корректировки лечения", - сказал Хуруджи.

По его словам, речь идет о кардиологе, сосудистом хирурге и специалисте по УЗИ.

"Администрация учреждения в принципе не против, но этот вопрос нельзя решить без участия следователя", - сказал правозащитник.

Он добавил, что в ближайшее время намерен посетить Зуева в медсанчасти "Матросской тишине", где тот в настоящее время проходит обследование.

Ранее Хуруджи сообщал "Интерфаксу", что Зуев 20 ноября переведен в медсанчасть СИЗО №1 "Матросская тишина".

Зуеву предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Вину он не признает. Уголовное дело, фигурантом которого стал Зуев, было возбуждено по заявлению руководства Фонда новых форм развития образования. Кроме Зуева, фигурантами дела проходят экс-заместитель министра просвещения РФ и бывший вице-президент Сбербанка Марина Ракова.

По версии следствия, они расхитили денежные средства, выделенные в 2019 году при исполнении двух госконтрактов в рамках госпрограммы "Образование", заключенных с фондом, который в свою очередь для исполнения соглашений в качестве субподрядчика привлек "Шанинку".

В МВД заявляли, что Зуев и другие фигуранты могли похитить 21 млн руб.

Изначально Зуеву была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, но позднее суд по иску прокуратуры перевел его в СИЗО.

В момент задержания ректор "Шанинки" находился в больнице. Позднее, уже после избрания ему меры пресечения его вновь госпитализировали для проведения операции на сердце.