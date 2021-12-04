Что произошло за день: суббота, 4 декабря

Инцидент с пассажирским лайнером и самолетом-разведчиком, новый бренд Турции и дата переговоров Путина и Байдена

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Борт из Тель-Авива в Москву изменил курс из-за риска сближения с самолетом-разведчиком США. По словам источника, самолет-разведчик над Черным морем хаотично пересекал установленные трассы гражданской авиации, между ним и пассажирским Airbus по вертикали было менее 20 метров.

- Владимир Путин и Джо Байден проведут переговоры по видеосвязи 7 декабря, подтвердили в Кремле.

- Украинский военный вертолет нарушил воздушное пространство Белоруссии, сообщил Госпогранкомитет республики. Это произошло во время учений, украинская сторона по данному инциденту проинформирована.

- В РФ за сутки выявлено более 32,9 тыс. новых случаев COVID-19. Между тем в Госдуме уточняют, что в рамках внесенных законопроектов не планируется выдавать QR-коды по уровню антител.

- Эрдоган изменил экспортный бренд Турции на Türkiye. Этот шаг должен повысить узнаваемость продукции страны в мире. На товарах турецкого производства будет стоять отметка "Made in Türkiye", а не "Made in Turkey".

- Медведев переизбран председателем "Единой России". Он возглавляет партию с мая 2012 года, переизбирался на пост председателя в 2017 году.