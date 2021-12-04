Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Что произошло за день: суббота, 4 декабря

Инцидент с пассажирским лайнером и самолетом-разведчиком, новый бренд Турции и дата переговоров Путина и Байдена

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Борт из Тель-Авива в Москву изменил курс из-за риска сближения с самолетом-разведчиком США. По словам источника, самолет-разведчик над Черным морем хаотично пересекал установленные трассы гражданской авиации, между ним и пассажирским Airbus по вертикали было менее 20 метров.

- Владимир Путин и Джо Байден проведут переговоры по видеосвязи 7 декабря, подтвердили в Кремле.

- Украинский военный вертолет нарушил воздушное пространство Белоруссии, сообщил Госпогранкомитет республики. Это произошло во время учений, украинская сторона по данному инциденту проинформирована.

- В РФ за сутки выявлено более 32,9 тыс. новых случаев COVID-19. Между тем в Госдуме уточняют, что в рамках внесенных законопроектов не планируется выдавать QR-коды по уровню антител.

- Эрдоган изменил экспортный бренд Турции на Türkiye. Этот шаг должен повысить узнаваемость продукции страны в мире. На товарах турецкого производства будет стоять отметка "Made in Türkiye", а не "Made in Turkey".

- Медведев переизбран председателем "Единой России". Он возглавляет партию с мая 2012 года, переизбирался на пост председателя в 2017 году.

Новости

Скончался экс-депутат ГД, координатор федерального политкомитета "Яблока" Мисник

Против Google и Telegram заведены новые производства о взыскании 11,5 млн руб.

Против Google и Telegram заведены новые производства о взыскании 11,5 млн руб.

Прощание с Ниной Ургант пройдет в Александринском театре 8 декабря

В Кремле подтвердили запланированный на 7 декабря разговор Путина и Байдена

Еще двое погибших горняков в шахте "Листвяжная" подняты на поверхность

Медведев переизбран председателем "Единой России"

Медведев переизбран председателем "Единой России"

В СПЧ сообщили о жалобе Уилана на конфликты с сотрудниками колонии

Пандемия коронавируса

В Думе заявили, что выдавать QR-сертификаты по уровню антител пока не планируется

В Думе заявили, что выдавать QR-сертификаты по уровню антител пока не планируется
Пандемия коронавируса

В РФ за сутки выявлено более 32,9 тыс. новых случаев COVID-19

В РФ за сутки выявлено более 32,9 тыс. новых случаев COVID-19

Девушку ударило током в троллейбусе Новосибирска

Девушку ударило током в троллейбусе Новосибирска
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });