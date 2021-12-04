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В РФ за сутки выявлено более 32,9 тыс. новых случаев COVID-19

В РФ за сутки выявлено более 32,9 тыс. новых случаев COVID-19
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Еще 32 974 случая заражения коронавирусом выявлено в России за сутки, сообщает оперштаб.

Умерли за сутки 1 215 человек. Больше всего скончавшихся в Москве - 93, в Петербурге - 57, в Московской области - 55.

Общее число жертв COVID-19 выросло до 280 072.

Поправились и выписаны 8 млн 471 813 пациентов, в том числе 35 182 за последние сутки, из них 3 718 выздоровевших приходится на Москву..

Новые случаи инфицирования фиксировались во всех 85 регионах РФ. В Москве зарегистрировано 3 356 новых заболевших, в Санкт-Петербурге - 2 528, в Московской области - 2 075.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 9 млн 769 011 случаев коронавирусной инфекции.

Хроника 09 января 2020 года – 04 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
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