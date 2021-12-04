В Белоруссии сообщили о нарушении границ украинским Ми-8

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Украинский военный вертолет вторгся в воздушное пространство Белоруссии во время учений, сообщил в субботу Госпогранкомитет республики.

"Проведение Украиной учений на границе с Республикой Беларусь спровоцировало инцидент. Сегодня, 4 декабря, около 12 часов на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска "Новая Рудня" Мозырского погранотряда зафиксировано нарушение воздушного пространства Республики Беларусь со стороны Украины", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Как отмечается, "украинский военный вертолет Ми-8 на высоте около 100 м пересек государственную границу и залетел на глубину до 1 км на территорию Беларуси".

В Госпогранкомитете добавили, что украинская сторона по данному инциденту проинформирована.

Как сообщалось, в ноябре Украина из-за нелегальных мигрантов начала спецоперацию "Полесье" на границе с Белоруссией.