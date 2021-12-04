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Медведев переизбран председателем "Единой России"

Медведев переизбран председателем "Единой России"
Председатель "Единой России", зампредседателя СБ РФ Дмитрий Медведев на съезде партии
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев избран председателем "Единой России" на новый пятилетний срок, за это решение проголосовали делегаты съезда партии в Москве.

Медведев возглавляет "Единую Россию" с мая 2012 года, переизбирался на пост председателя в 2017 году.

Отчетно-выборный этап съезда "Единой России", приуроченный к 20-летию партии, проходит в центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" в Москве. В повестке съезда - избрание всех партийных руководящих органов, включая генеральный и высший советы, центральную контрольную комиссию и председателя партии.

Ранее источники "Интерфакса" сообщали, что с высокой долей вероятности делегаты переизберут Медведева.

Единая Россия Дмитрий Медведев

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