Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Путин счел востребованным закон о Российском Красном кресте

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин согласился с целесообразностью принятия закона о Российском Красном кресте.

С соответствующим предложением выступил президент Международной федерации обществ Красного креста и красного полумесяца Франческо Рокка.

Путин уточнил, что такой нормативный акт обсуждается в том числе среди депутатов Государственной думы.

Он отметил, что Российский Красный крест должен обрести хорошую правовую базовую основу своей деятельности.

"Важный элемент - принятие закона о Российском Красном кресте. Это очень важно для иностранного общества", - сказал в свою очередь Рокка.

По его мнению, закон позволит определить конкретные роли Российского Красного креста, придав ему особый статус среди других некоммерческих организаций.

Владимир Путин Франческо Рокка МККК

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 5 декабря

Пандемия коронавируса

Путин заявил, что РФ не идет по пути принуждения в вопросе прививок

Путин заявил, что РФ не идет по пути принуждения в вопросе прививок

СКР проверит творчество рэперов Noize MC и Oxxxymiron на экстремизм

СКР проверит творчество рэперов Noize MC и Oxxxymiron на экстремизм
Пандемия коронавируса

Ученый оценил менее чем в 1% риск заразиться COVID-19 вновь из-за штамма "омикрон"

Ученый оценил менее чем в 1% риск заразиться COVID-19 вновь из-за штамма "омикрон"
Пандемия коронавируса

Коронавирус выявлен у девяти вернувшихся из ЮАР россиян

Коронавирус выявлен у девяти вернувшихся из ЮАР россиян

Оператор системы не увидел риска дефицита пива в РФ из-за маркировки

Оператор системы не увидел риска дефицита пива в РФ из-за маркировки

Ушаков сообщил, что договоренности о контакте Путина и Байдена "вживую" пока нет

Пандемия коронавируса

В РФ зафиксировано за сутки более 32,6 тыс. новых случаев COVID-19

В РФ зафиксировано за сутки более 32,6 тыс. новых случаев COVID-19

Росавиация подтвердила инцидент с опасным сближением самолета НАТО с гражданским бортом

Росавиация подтвердила инцидент с опасным сближением самолета НАТО с гражданским бортом

"Аэрофлот" подтвердил изменение курса борта из Тель-Авива из-за самолета-разведчика США

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });