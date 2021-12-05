Путин счел востребованным закон о Российском Красном кресте

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин согласился с целесообразностью принятия закона о Российском Красном кресте.

С соответствующим предложением выступил президент Международной федерации обществ Красного креста и красного полумесяца Франческо Рокка.

Путин уточнил, что такой нормативный акт обсуждается в том числе среди депутатов Государственной думы.

Он отметил, что Российский Красный крест должен обрести хорошую правовую базовую основу своей деятельности.

"Важный элемент - принятие закона о Российском Красном кресте. Это очень важно для иностранного общества", - сказал в свою очередь Рокка.

По его мнению, закон позволит определить конкретные роли Российского Красного креста, придав ему особый статус среди других некоммерческих организаций.