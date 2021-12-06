Комитет Госдумы доработал законопроект об "антиотмывочной" платформе ЦБ РФ

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку доработал депутатский законопроект о создании на базе ЦБ "антиотмывочной" платформы "Знай своего клиента" (ЗСК, Know Your Customer). Минэкономразвития не вошло в перечень ведомств, с которыми регулятор будет согласовывать критерии отнесения предприятий к группам риска.

Итоговый текст законопроекта (№1116371-7) ко второму чтению опубликован в электронной базе данных парламента.

Предполагается, что ЦБ будет присваивать российским юридическим лицам (за исключением кредитных организаций) и ИП один из трех уровней "антиомывочного" риска: низкий, средний или высокий. Параллельно документ обязует банки вести процедуры внутреннего контроля, которые также должны относить каждого клиента к одной из трех групп риска проведения подозрительных операций: низкий уровень риска, средний, высокий. При отнесении компании к группе высокого риска клиенту могут запретить ряд операций, и, наоборот, при отнесении к низкой степени риска нельзя отказать в переводе средств, открытии счетов. Градация по степени риска будет вестись с учетом установленных ЦБ по согласованию с Росфинмониторингом критериев.

Ранее правительство в своем отзыве на законопроект настаивало, что в перечень ведомств, с которыми нужно будет согласовывать критерии отнесения предприятий к группам риска, должно быть включено Минэкономразвития. В более ранних версиях поправок, которые комитет Госдумы по финансовому рынку направлял в государственно-правовое управление президента РФ, министерство наряду с Росфинмониторингом было включено в перечень ведомств, однако в итоговой версии согласования критериев с Минэкономразвития нет.

При этом уточняется, что ЦБ вправе разместить на своем официальном сайте информацию об отнесении юридических лиц и ИП к группам риска совершения подозрительных операций. Данная информация должна носить для пользователей справочный характер. Состав этой информации и порядок доступа к ней будут устанавливаться нормативным актом Банка России.

Еще одна поправка касается сроков обновления банками (и организациями, работающими с денежными средствами) информации о бенефициарных владельцах своих клиентов.

Сейчас компании, осуществляющие операции с денежными средствами (банки, профучастники рынка ценных бумаг, страховые компании, НПФ, операторы инвестиционных платформ) должны до приема на обслуживание провести идентификацию клиента, а также по возможности идентифицировать бенефициарных владельцев. Обновлять информацию о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах необходимо не реже одного раза в год, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации - в течение семи рабочих дней. Исключение составляют НПФ и регистраторы - они обновляют информацию раз в три года.

Согласно доработанному тексту поправок обновлять информацию о клиентах, отнесенных к группе низкой степени риска в соответствии с правилами внутреннего контроля организации, работающей с денежными средствами, можно будет не реже одного раза в три года.

Еще одна поправка касается внедрения банками и другими участниками финансового рынка новых продуктов. В "антиотмывочный" закон (ФЗ-115) вводится норма, обязывающая организации до внедрения новых продуктов и сервисов, предназначенных для обслуживания клиентов, оценивать возможность их использования для легализации доходов, полученных преступным путем, и принимать меры, направленные на снижение данной возможности.

Уточняются критерии операций, которые можно будет совершать компаниям или ИП после внесения их в "красный", высокорискованный, список. В рамках первого чтения предполагалось, что можно будет уплачивать налоги, таможенные платежи, выплачивать зарплату. Предлагается уточнить, что объем средств, направляемых на оплату труда, после внесения компании в группу высокого риска не может превышать объем выплаты заработной платы таким сотрудникам за предыдущий месяц. Для ИП предлагается выделить сумму в 30 тыс. рублей в месяц для обеспечения жизнедеятельности на каждого члена семьи.

Поправки также корректируют сроки вступления закона в силу. Ранее предлагалось 180 дней со дня официального опубликования, сейчас - 90 дней.

Во втором чтении законопроект планируется рассмотреть на пленарном заседании Госдумы во вторник.