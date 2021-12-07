Пресс-служба главы Оренбуржья сообщила о штатной работе на фоне слухов о его отставке

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Оренбургской области Денис Паслер работает в обычном режиме, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы региона во вторник.

Ранее во вторник издание РБК сообщило, что Паслер может уйти в отставку. По данным источников издания, это личная инициатива главы региона.

"У губернатора расписан рабочий график до конца следующей недели. Он работает в штатном режиме", - сказали в пресс-службе, комментируя появившуюся информацию о том, что Паслер может уйти в отставку по собственному желанию.

"Сегодня 87-летие Оренбургской области, губернатор вручает награды отличившимся оренбуржцам. Никакими другими заявлениями мы не располагаем", - добавили в пресс-службе.

На выборах губернатора Оренбургской области 8 сентября 2019 года Паслера, выдвинутого от партии "Единая Россия", поддержали 406 112 жителей региона (65,94%). Его инаугурация состоялась 18 сентября 2019 года.