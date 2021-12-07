Google оштрафован еще на 5 млн рублей за неудаленный контент

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы признал Google виновным в совершении административного правонарушения, выразившегося в повторном отказе удалять запрещенный в РФ контент.

"Google LLC" признан виновным в совершении административного правонарушения, компании назначен штраф в размере 5 млн рублей", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук.

По ее словам, во вторник суд рассмотрит еще три протокола Роскомнадзора в отношении Google, по которым компании грозит еще до 16 млн рублей штрафов.

С 11 февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно убрали призывы, в том числе, к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях.

Крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok - неоднократно привлекались в России к ответственности. Сумма штрафов уже составляет около 200 млн рублей.