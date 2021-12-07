Минздрав отчитался о вакцинации 62% взрослых россиян

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В России полностью привились от коронавируса 65 млн взрослых, хотя бы одну дозу вакцины получили больше 72 млн человек, по данным регистра, "вакцинировано более 62% от численности взрослого населения страны", - заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Он подчеркнул, что среди граждан старше 60 лет "отмечается хорошая позитивная динамика - прошли вакцинацию 61,7%".

"Это как раз то движение, которое мы должны дальше продолжать для того, чтобы защитить людей старшего возраста", - сказал министр.

26 ноября федеральный оперштаб сообщал, что на тот момент хотя бы первый компонент вакцины от COVID-19 получили более 69,4 млн человек, а оба компонента - 60,8 млн человек, уровень коллективного иммунитета составлял 51,8%.

Регионы вводят обязательную вакцинацию для допуска к работе для определенных профессий, а также систему QR-кодов о вакцинации для доступа в общественные места. Президент Владимир Путин не раз говорил, что принудительная вакцинация от коронавируса вводиться не будет.