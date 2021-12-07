Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Минздрав отчитался о вакцинации 62% взрослых россиян

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В России полностью привились от коронавируса 65 млн взрослых, хотя бы одну дозу вакцины получили больше 72 млн человек, по данным регистра, "вакцинировано более 62% от численности взрослого населения страны", - заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Он подчеркнул, что среди граждан старше 60 лет "отмечается хорошая позитивная динамика - прошли вакцинацию 61,7%".

"Это как раз то движение, которое мы должны дальше продолжать для того, чтобы защитить людей старшего возраста", - сказал министр.

26 ноября федеральный оперштаб сообщал, что на тот момент хотя бы первый компонент вакцины от COVID-19 получили более 69,4 млн человек, а оба компонента - 60,8 млн человек, уровень коллективного иммунитета составлял 51,8%.

Регионы вводят обязательную вакцинацию для допуска к работе для определенных профессий, а также систему QR-кодов о вакцинации для доступа в общественные места. Президент Владимир Путин не раз говорил, что принудительная вакцинация от коронавируса вводиться не будет.

Хроника 09 января 2020 года – 07 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Минздрав Михаил Мурашко коронавирус

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Попова сообщила, что ПЦР-тест может не выявить "омикрон" в первые сутки

Попова сообщила, что ПЦР-тест может не выявить "омикрон" в первые сутки
Пандемия коронавируса

Мишустин заявил, что в ситуации с "омикроном" надо быть готовыми к любому сценарию

"Газпром" ждет сокращения выбросов СО2 в России на 23 млн т за счет газификации

"Газпром" ждет сокращения выбросов СО2 в России на 23 млн т за счет газификации

Бывшего главу района в Петербурге заподозрили в хищении 165 млн рублей

Минстрой пожаловался на нехватку денег на расселение ветхих домов

Минстрой пожаловался на нехватку денег на расселение ветхих домов

Песков не счел здравыми заявления о военной помощи США в случае вторжения РФ на Украину

Сумма штрафов Google из-за запрещенного в РФ контента увеличилась еще на 9 млн руб.

Минцифры предложило разрешить сдачу биометрии онлайн через приложение

Минцифры предложило разрешить сдачу биометрии онлайн через приложение

Задержан экс-глава Калининского и Петроградского районов Петербурга Громов

В России за сутки выявили минимальное число случаев COVID с середины октября

В России за сутки выявили минимальное число случаев COVID с середины октября
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });