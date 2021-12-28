Более 78 млн россиян получили первую дозу вакцины от COVID-19

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В России первую дозу вакцины от коронавируса получили уже более 78 млн человек, сообщил телеканалу "Россия 24" министр здравоохранени Михаил Мурашко.

Он напомнил, что в 2021 году президент Владимир Путин объявил массовую вакцинацию от COVID-19.

"И это, наверное, такое самое знаковое, самое большое событие, потому что защита была создана, и она была использована непосредственно в практической медицине. Это самый большой знаковый момент, который произошел в этом году, поскольку мы продолжали находится в пандемии, и вакцинация позволила спасти многие жизни. Это исчисляется миллионами", - сказал Мурашко.

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом на 24 декабря, вакцинацию первым компонентом провели 77 876 905 раз, вакцинацию полного цикла - 73 106 249 раз. Уровень коллективного иммунитета в стране штаб на тот момент оценил в 60,4%.