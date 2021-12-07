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По России в текущем году вынесли менее 1% оправдательных приговоров

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин раскритиковал руководителей ряда территориальных управлений ведомства за высокие показатели оправдательных приговоров по расследованным уголовным делам, отметив, что в целом по стране в этом году оправдали менее 1% подсудимых, сообщает сайт ведомства.

В сообщении отмечается, что Бастрыкин во вторник провел совещание, темой которого стало вынесение судами оправдательных приговоров по уголовным делам, находившимся в производстве территориальных следственных органов.

"Так, в текущем году в суды направлены 73 тысячи уголовных дел в отношении 82 тысяч обвиняемых. Оправдано менее 1% подсудимых", - говорится в пресс-релизе.

В ведомстве отметили, что Бастрыкин назвал причины, приводящие к вынесению таких решений. "В первую очередь, это недостаточное качество проведения следственных действий, особенно на первоначальном этапе сбора доказательств, неполнота проверки доводов фигурантов уголовного дела и в некоторых случаях затяжной характер расследования", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что глава СК заслушал доклады руководителей подразделений, "где показатели по числу оправданных по уголовным делам лиц особенно тревожны", в частности, руководителей красноярского краевого главка, управлений по Татарстану, Костромской и Калужской областям.

"По итогам Бастрыкин ориентировал руководителей следственных подразделений на тщательный анализ оснований вынесения оправдательных приговоров, их разбор в ходе организации учебы следователей, взаимодействие с государственными обвинителями с целью оперативного обжалования неправосудных решений", - сообщили в СК.

СКР

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