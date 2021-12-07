Гонконг добавлен к странам, по возвращении из которых введен 14-дневный карантин

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Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова ввела своим постановлением обязательный двухнедельный карантин для всех, кто въезжает в Россию из ЮАР, восьми сопредельных с ней стран и Гонконга. Документ обнародован на официальном портале правовой информации.

В списке Ботсвана, Зимбабве, Лесото, Мадагаскар, Мозамбик, Намибия, Танзания, Эсватини, ЮАР и Гонконг. По прилете из этих стран все должны будут изолироваться на 14 дней и дважды сдать ПЦР-тесты на коронавирус. Исключение сделано дляэкипажей воздушных и морских судов, осуществляющих перевозку пассажиров.

Еще одно постановление Поповой сокращает срок действия отрицательного ПЦР-теста на коронавирус с 72 до 48 часов.

Это положение вступает в силу с 8 декабря, постановление о карантине - с момента опубликования.

Оба эти решения Попова анонсировала 30 ноября в связи с появлением нового штамма коронавируса "омикрон".

7 декабря Попова сообщила, что у "омикрона" обнаружилась особенность: ПЦР-тесты могут его не выявить в первый день заражения. Она также выступила против отмены действующих ковид-ограничений.